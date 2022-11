Euro féminin de Handball - 1/2 Finale France / Norvège du 18 novembre 2022

Revivez en vidéo le replay de la demi-finale de l'Euro féminin de handball 2022 entre la Norvège et la France. Un an après la finale des Championnats du monde remportée par les Norvégiennes, les coéquipières de Nora Mørk ont encore battu les Françaises sur le score de 28-20 et rejoint le Danemark en finale. Passées à côté de leur seconde période, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont disputé leur plus mauvais match de la compétition au pire des moments. Les cadres de l'équipe comme Grâce Zaadi ou Estelle Nze Minko n'ont pas pesé sur cette rencontre disputée à l'Arena Stožice de Ljubljana (Slovénie). Pour son 500e match à la tête de l'équipe de France féminine de handball, Olivier Krumbholz n'a pas réussi à redresser son équipe, dominée pendant toute la rencontre.