Euro féminin de Handball / Finale : France / Norvège

Après sa victoire 30-19 contre la Croatie ce soir, l'Equipe de France féminine poursuite son sans-faute et se qualifie pour la finale du Championnat d'Europe féminin de handball 2020 où elle défendra donc son titre contre la Norvège.TF1 vous propose de suivre cet évènement qui opposera l'Equipe de France à la Norvège, dimanche 20 décembre à 17h50.Une finale commentée en direct par Grégoire MARGOTTON et Nodjialem MYARO, ancienne capitaine de l'équipe de France et championne du monde 2003. Denis Brogniart présentera cette finale avec Manon Houlette (joueuse de l'Equipe de France) et Philippe Bana (Président de la FFHB) qui apporteront leur éclairage sur la performance des Bleues.