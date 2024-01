France - Allemagne (Tour préliminaire du Handball Euro Masculin)

Après avoir affronté la Macédoine du Nord et la Suisse, la France rencontrera l’Allemagne pour son dernier match du tour préliminaire, à suivre sur TFX. Champions olympiques en titre et finaliste du dernier Championnat du monde, les hommes de Guillaume GILLE, devront s’imposer face au pays hôte pour obtenir le meilleur classement possible lors de ce tour préliminaire. À quelques mois des JO 2024 qu'ils joueront à domicile, les Bleus pourront notamment compter sur le talent des frères KARABATIC et de Ludovic FABREGAS.