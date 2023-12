France - Slovénie (Tour préliminaire du Championnat du monde Féminin de handball)

Après avoir décroché la médaille d'argent en 2021, l'Equipe de France est déterminée à monter sur la première marche du podium lors du prochain Championnat du monde féminin de handball qui se déroulera du 29 novembre au 17 décembre au Danemark, en Norvège et en Suède. Une échéance capitale pour les championnes olympiques en titre avant les prochains Jeux Olympiques de Paris, l’été prochain. Pour cette nouvelle édition du Mondial, les antennes du Groupe TF1 vous proposent de suivre les matchs de l’Equipe de France avec la rencontre de la Phase préliminaire France-Slovénie et un match du Tour Principal puis, en cas de qualification, le quart de finale, la demi-finale et la finale. Après deux premiers matchs contre l'Angola et l'Islande, le Tour préliminaire se termine à Stavanger en Norvège pour les Bleues. Les joueuses d’Olivier Krumbholz affronteront la Slovénie d'Ana Gros avec pour objectif de se qualifier pour le Tour principal. La compétition sera commentée par Grégoire Margotton et Nodjialem Myaro, ancienne capitaine de l’équipe de France championne du monde en 2003 et actuelle présidente de la Ligue nationale féminine de handball.