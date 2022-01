France - Suède (demi-finale de l'EURO 2022)

Six fois championne du Monde, trois fois championne d’Europe et triple championne olympique, l’Equipe de France de handball masculin au palmarès exceptionnel va démarrer le Championnat d'Europe de handball qui se déroulera du 13 au 30 janvier en Hongrie et en Slovaquie.Pour cette nouvelle édition, les antennes du Groupe TF1 vous proposent de suivre les matchs de l’Equipe de France avec une rencontre de la Phase préliminaire, deux matchs du Tour Principal, la demi-finale et la finale en cas de qualification.