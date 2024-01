France - Islande (Tour principal du Handball Euro Masculin)

Après le tour préliminaire, place au tour principal pour les Bleus lors du Championnat d’Europe masculin de handball 2024 qui se déroule du 10 janvier au 28 janvier en Allemagne ! Après avoir rencontré la Croatie, la France affrontera l'Islande pour son deuxième match du tour principal. Face aux hommes de Snorri Guðjónsson, les Bleus de Guillaume Gille emmenés par leur capitaine Luka Karabatic, devront s’imposer pour engranger le maximum de points et décrocher une place en demi-finale. À quelques mois des JO 2024 qu'ils joueront à domicile, les champions olympiques en titre et vice-champions du monde comptent bien ajouter un quatrième titre européen à leur palmarès ! La rencontre sera commentée par Grégoire MARGOTTON et Philippe GARDENT, ancien joueur de l’équipe de France et actuel entraineur du Pays d’Aix Université Club.