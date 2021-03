France - Croatie (Tournoi de qualification olympique)

Coup d’envoi pour le tournoi de qualification olympique de handball, qui donnera aux deux premiers qualifiés une place pour les Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021. Un tournoi qui se déroulera à huis-clos en raison du contexte sanitaire. TMC propose le premier match de L’équipe de France de ce tournoi le vendredi 12 mars à 21h00, en direct de Montpellier. Une rencontre commentée par Grégoire MARGOTTON et Philippe GARDENT. Place forte du handball masculin français, le MHB est le club français qui a le record de titres de champion de France, 12. Ainsi des joueurs du club montpelliérain comme Valentin Porte, Hugo Descat ou Melvyn Richardson joueront à domicile. Après avoir atteint les ½ finales au dernier championnat du monde en Egypte, l’équipe de France s’est rassurée et sera favorite de ce Tournoi de Qualification Olympique mais devra se méfier de la Croatie et du Portugal. Elle sera toujours privée de son maitre à jouer, Nikola Karabatic, toujours blessé, mais qui pourrait effectuer son retour à Tokyo si la France se qualifie. Depuis sa 1ère participation aux JO en 1992 ponctuée d’une médaille de bronze à la surprise générale, l’équipe de France n’a manqué aucune Olympiade avec en 7 participations, 4 médailles dont 2 titres olympiques. Elle avait été finaliste lors des JO de Rio en 2016. Son entraineur, Guillaume Gille faisait partie des Experts et a remporté comme joueur les 2 titres olympiques de 2008 & 2012.