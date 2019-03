Hanna - Bande-annonce

Hanna a passé toute sa jeunesse à s'entraîner pour combattre ceux qui la traque, elle et son père mercenaire, Erik Heller, dans les bois isolés d'Europe de l’Est. Ses capacités de survie sont mises à l'épreuve lorsqu’elle et Erik sont séparés après avoir été repérés par un espion de la CIA, Marissa Wiegler entourée de ses agents. Hanna n'a pas d'autre choix que d'entreprendre seule un périlleux voyage à travers l'Europe alors qu'elle cherche à retrouver son père et à échapper – ainsi qu’à faire tomber - les menaces qui les visent. L'éducation isolée de Hanna lui offre des capacités physiques et émotionnelles particulièrement intimidantes alors qu'elle est forcée d'affronter une conspiration de plus en plus profonde - une conspiration qui pourrait les mener, son père et elle, à leur perte.