Thriller • Suspense

Delilah et son mari Shawn sont ravis de prendre un nouveau départ dans leur nouvelle demeure située en banlieue. Grâce à l'aide de leur amie, Barbara, et de Jay, qui a conçu leur maison, Delilah sent qu'ils vont être heureux. Bien qu’ils ne le sachent pas, leur belle maison neuve abrite une figure masquée au sous-sol. D’une santé mentale précaire après un terrible accident en ville, Delilah est troublée lorsque ses pilules disparaissent mystérieusement. Elle commence à soupçonner qu'une autre personne se trouve dans la maison et Shawn craint qu'elle ne soit victime de délires. Lorsque le passé obsédant de Delilah la rattrape et que la silhouette masquée est révélée, Delilah et Shawn doivent se battre pour échapper à leur refuge et sauver leur vie...