Happy Birthday

Cinéma - Romance | 2017

Styliste de mode, Senna Berges (Sharon Stone) court toujours après le succès dans son métier. Côté coeur, elle enchaîne les rencontres d'un soir avec des hommes plus jeunes malgré les foudres de sa meilleure amie. A chaque anniversaire, elle se retrouve seule avec sa mère autoritaire pour souffler ses bougies. Le jour de son 46è anniversaire, Senna rencontre dans un bar Adam, un élégant avocat de son âge... Une comédie romantique sensible et émouvante qui va vous rendre amoureux ! L'amour est le plus beau des cadeaux, ne jamais cesser d'y croire