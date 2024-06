Harcelée par mon propriétaire

Après avoir perdu sa mère et abandonné ses études, Maddie va s’installer dans la maison de campagne de sa tante, Grace, puisqu’elle et son mari Paul n’y vivent plus. Grace est photographe, elle doit partir en Afrique pour un client, mais elle assure à Maddie que Paul sera disponible pour l’aider si jamais elle a besoin de quoi que ce soit. Maddie fait la connaissance du charmant voisin, Kévin, et ils se rapprochent rapidement. Le comportement de Paul est de plus en plus étrange et inquiétant. Kévin lui confie que Paul agit très bizarrement depuis le départ inexpliqué d’une jeune fille qui avait loué la chambre d’amis un an auparavant, Kaycee. La meilleure amie de Maddie, Layla, vient lui rendre visite. Elles découvrent toutes les deux le journal intime de Grace, et décident de le lire pour essayer de découvrir le secret autour de Paul et Kaycee...