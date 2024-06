Harcèlement 2.0

Meghan vient chercher sa sœur Whitney à l'aéroport. Elle l'a en effet convaincue de quitter Los Angeles et de vivre à nouveau avec elle à Boston, dans la maison familiale, pour prendre un nouveau départ. Whitney souhaite se créer un réseau sur la Côte Est, développer sa marque, collaborer avec des créateurs locaux et de nouveaux photographes et enfin, épargner de l'argent pour ses futurs enfants ! Whitney fait la connaissance de Mike, son voisin, qui propose tout de suite de l'aider à emménager. La jeune femme le convie à sa pendaison de crémaillère prévue le lendemain.