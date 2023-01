Harry : l'interview évènement

Découvrez "HARRY : L'INTERVIEW EVENEMENT" en exclusivité en France le lundi 09 janvier à 23h10 sur TF1 après le lancement de la nouvelle série "Lycée Toulouse-Lautrec" ! Dans cette interview exclusive, le prince Harry, duc de Sussex, s'entretient en profondeur avec Tom Bradby, journaliste et présentateur de ITV News at Ten, et aborde toute une série de sujets, notamment ses relations personnelles, des détails inédits sur la mort de sa mère, Diana, et un aperçu de son avenir.Filmé en Californie, où Harry vit actuellement, le prince s'exprime avec une profondeur et des détails sans précédent sur sa vie au sein et en dehors de la famille royale.S'adressant à Tom Bradby, qu'il connaît depuis plus de 20 ans, le prince Harry partage son histoire personnelle, avec ses propres mots.