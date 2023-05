Harry Potter : le Tournoi des quatre maisons - Gryffondor vs Poufsouffle

Présenté par l'actrice Helen Mirren, « Harry Potter : le tournoi des 4 maisons » célèbre le 20e anniversaire du film et perpétue l'esprit du monde des sorciers. Avec des centaines de questions et des invités spéciaux, cette émission événement nous dira quels fans connaissent le mieux l'univers vaste et complexe de Poudlard et qui s'affrontera pour remporter le titre de champion du tournoi des Maisons.