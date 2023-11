Harry Potter : les secrets du phénomène

Ce documentaire va vous plonger dans la magie de Harry Potter, et vous découvrirez pourquoi le célèbre petit sorcier à lunettes continue d’ensorceler le monde. Au programme : la rencontre de fans parfois prêts à toutes les folies pour assouvir leur passion et une visite exclusive au fameux studio Harry Potter de Londres, le Warner Bros. Studio Tour London / les coulisses de Harry Potter, pour y découvrir tous les secrets de tournage. Et aussi, exceptionnellement, de nombreux extraits des films, pour mieux vous replonger dans l’ambiance. Avec près de 600 millions de livres vendus (dont quasiment 30 millions en France), 8 films qui ont rassemblé rien qu’en France près de 60 millions de spectateurs (soit presqu’autant que d’habitants), les chiffres affolent les compteurs. Et plus de 20 ans après, Harry Potter est toujours aussi populaire auprès du public, génération après génération.