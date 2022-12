Harry Potter : Retour à Poudlard – 20 ans de magie

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et d’autres acteurs du casting légendaire des huit films se retrouvent pour Harry Potter : Retour à Poudlard - 20 ans de magie. Cette émission spéciale anniversaire, produite par Warner Bros. Unscripted Television, Casey Patterson et Pulse Films, fête le vingtième anniversaire de la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers. Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, accompagnés du réalisateur Chris Columbus et d’autres acteurs des huit épisodes de Harry Potter, reviennent pour la première fois à Poudlard pour fêter l’anniversaire du tout premier opus de la saga. Cette émission spéciale revient sur les coulisses de la production et de la réalisation des films grâce à des entretiens inédits et des conversations avec les acteurs, conviant ainsi les fans à un périple féerique à travers l’une des sagas cinématographiques les plus populaires de tous les temps.