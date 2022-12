Les Animaux Fantastiques : Aux origines du mythe

Stephen Fry nous embarque dans un incroyable voyage pour découvrir les histoires qui se cachent derrière certaines des bêtes les plus fantastiques du monde. Que ce soit en creusant pour trouver des dragons ou en rencontrant des parents éloignés de la licorne, Stephen révèle les bêtes réelles qui ont inspiré certains des plus grands mythes et légendes de l'histoire, des contes et du cinéma.