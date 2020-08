Séries & Fictions

A l'occasion des 25 ans de la série télévisée australienne Hartley, coeurs à vif, MYTF1 vous offre la possibilité de voir ou revoir l'intégralité des 7 saisons et ses 210 épisodes. Hartley coeurs à vif suit la vie d'un groupe d'étudiants de toutes origines raciales et ethniques qui fréquente le lycée Hartley High School à Sydney. La série s'attaque aux problèmes graves, de la drogue à la romance, en passant par la religion, le vol et l'errance.