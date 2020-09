Hartley, coeurs à vif - S01 E02 - Baptême du feu

Jodie chante du rap dans la cour du lycée et le refrain de sa chanson « brûlons l’école » est repris en chœur par tous. L’un des professeurs, Southgate , lui ordonne d’arrêter de chanter. Le texte de la chanson est publié dans le journal de l’école et le directeur Deloraine fait interdire la diffusion du journal. Il menace de renvoyer Jodie. Les étudiants décident de se mettre en grève . Parallèlement, la relation entre Steve et Danielle se dégrade. Avec l'aide de Costa, Steve essaye de se faire pardonner par Danielle.