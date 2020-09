Hartley, coeurs à vif - S01 E03 - L'atout Danielle

Southgate interdit aux élèves de jouer au foot dans l'enceinte du lycée. Le principal Deloraine accepte qu'une équipe officielle soit formée. L’entraîneur sera Mlle Milano et le gardien de but, Danielle ! Nick fait tout pour séduire Jodie et lui promet donc de lui trouver un ampli afin qu'elle puisse enregistrer une démo de ses chansons.Costa, fait circuler le bruit d’une relation intime entre Jodie et son cousin Nick. Jodie le prend très mal.