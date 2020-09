Hartley, coeurs à vif - S01 E04 - Conflits

Sans le savoir Chaka et Rivers ont passé la soirée dans une voiture volée. La police vient arrêter Rivers au lycée, le lendemain. Southgate le fait libérer mais lui demande une contrepartie de bien vouloir réparer sa voiture. Nick et Jodie passe leur première nuit ensemble, dans l'appartement de celle ci. Les parents de Nick sont inquiets et lui en veulent. Ils exigent de rencontrer Jodie. Christina quitte le domicile familial et s'installe avec Yola Fatoush, la responsable d’orientation.