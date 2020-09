Hartley, coeurs à vif - S01 E05 - Ce n'est qu'un au revoir

Nick s'oppose à son père qui lui reproche de rentrer trop tard et de ne plus rien faire à l'école. Nick fait son sac et quitte la maison pour rejoindre Jodie. Jodie prend contact avec un producteur. Celui ci apprécie son travail et lui propose d'intégrer un groupe de rock à Melbourne. Elle accepte l'offre. Christina ne supporte plus que Marco, son petit ami, s’invite constamment dans son nouvel appartement.