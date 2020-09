Hartley, coeurs à vif - S01 E08 - Une perte douloureuse

Irène Poulos, la mère de Nick décède à la suite son accident de voiture. Nick et son père Georges vivent très mal cette épreuve. Georges est effondré et ne veux plus rien faire. Christina et Hélène, la mère de Costa et sœur d'Irène parviennent à le réconforter. Steve rapporte que la que la mort d'Irène serait due à l’excès de vitesse d’un automobiliste. Nick l’apprend et s'empresse d'aller voir la police. Il finit par s'énerver et frappe un policier