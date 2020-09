Hartley, coeurs à vif - S01 E09 - Victoire !

Le moral de la famille Poulos est au plus bas. Effie prétend parler à sa mère, Nick a un drôle comportement et Georges déprime. Christina et Hélène leur conseille d'engager une aide. Stella débarque dans la famille. Elle est très vite appréciée.Steve n’arrive plus à concilier l’entrainement au rugby, les devoirs et les examens. Il décide d’abandonner le rugby et finit par intégrer l’équipe de foot .Costa et Ruby, la patronne du café des étudiants gagnent leur pari au billard contre un homme qui se voit contraint de créer les maillots de l'équipe de foot !