Hartley, coeurs à vif - S01 E11 - Palpitation

Rivers et Steve se disputent et se voient contraints par Deloraine de nettoyer la cour ensemble. Georges et Stella se disputent eux aussi. Stella décide donc de quitter la maison des Poulos. Nick et Effie en veulent à leur père. Rose est de plus en plus attirée par Mr North et se montre de plus en plus entreprenante vis à vis de lui. Celui ci se sent gêné et en parle à Christina et Yola. Rose se promène sur la plage dans l'espoir de voir Mr North, il lui confie alors que par le passé, il a eu une liaison avec une élève et que cela lui a gâché la vie. Cela n'arrivera donc plus jamais. Stella revient chez les Poulos pour donner une robe à Effie, Georges en profite pour s'excuser et lui demande de revenir, ce qu'elle accepte. Rivers et Steve finissent par s'entendre, ils construisent des paniers de basket afin que les détritus soient jetés correctement.