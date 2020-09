Hartley, coeurs à vif - S01 E12 - Mauvaises nouvelles

Nicole, la soeur de Danielle est enceinte. Elle ne veut pas le dire à ses parents et décide alors de consulter Yola, la psychologue de l'école. Cependant, les parents de Nicole apprennent la nouvelle et se heurtent à Yola. Phil North et Christina se rapprochent ainsi que Peter et Chaka, qui sortent pour la première fois ensemble.