Hartley, coeurs à vif - S01 E13 - Combat en musique

Graham apprend que sa matière risque d'être supprimée. Jodie et les autres élèves décident alors de se mobiliser et donc de chanter lors de la visite d'un inspecteur. Celui ci apprécie ce qu'il entend et félicite le principal Deloraine, qui décide donc de laisser ce cours au programme de l'école. Rose raconte à Christina ce que Mr North lui a dévoilé. Christina veut en savoir davantage. Celui ci avoue alors à Christina son passé qu'elle prend très mal et qui la pousse à rompre. Il demande alors à être muté et quitte le lycée.