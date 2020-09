Hartley, coeurs à vif - S01 E14 - Bye Chaka

Graham apporte son aide à un enfant blessé. Le père de l’enfant remet alors en cause l’honorabilité de Graham car il ne supporte pas qu'un "homosexuel" ait pu toucher son fils. Rivers et Bolton s’en prennent à la voiture du professeur et font partie des nombreux élèves qui donnent raison au père. Le renvoi de Graham est demandé mais refusé par le conseil de l'école. Le lendemain, après analyse de la situation, Rivers s'excuse pour ce qu'il a fait et les autres élèves soutiennent Graham afin qu'il ne démissionne pas. . Chaka invite son père pour parler à la classe et raconter son histoire. La famille de Chaka part à Darwin. Costa ne voulant pas voir Chaka partir, lui propose de venir habiter chez lui mais celle ci décide de suivre ses parents. Elle dit alors adieu à Peter Rivers.