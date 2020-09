Hartley, coeurs à vif - S01 E15 - Fête !

Rose et Jack aimeraient sortir l'un avec l'autre mais aucun des deux n'ose aller vers l'autre. Danielle, Jodie, Costa, Nick et Steve prennent alors les choses en main. Les garçons décident d'apprendre à danser à Jack afin qu'il puisse aller à la soirée du lycée avec Rose. Une remarque de Rivers fait alors tout tomber à l'eau et Jack ne veut plus y aller. Le fameux soir arrive et Rose, prenant mal l'absence de Jack se réfugie avec Rivers et boit beaucoup. Elle est vite saoule, ce qui provoque une bagarre entre Rivers et Jack, venu au dernier moment. Ne voulant pas être surveillés, les élèves se débrouillent pour enfermer Southgate et Yola dans une pièce à part. Celui ci en profite alors pour confier à Yola que son couple bat de l'aile. Jodie surprend Nick dans les bras d’une autre femme …