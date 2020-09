Hartley, coeurs à vif - S01 E18 - Passion

Hartley organise des stages en entreprises, Nick et Danielle en horticulture, Jodie et Costa dans un studio d’enregistrement. Katarina sera réceptionniste dans un hôtel. Pendant leur stage, Nick et Danielle se rapprochent de plus en plus...De son côté, Jodie a accepté de participer à une pub pour de la lessive. Costa est présent pour la manager ! Le père de Katarina est de passage en ville. Celui ci va partir vivre dans l'île de Corfou et demande à sa femme et à sa fille de le suivre. Toutes deux refusent George avoue par ailleurs à Stella ce qu’il éprouve pour elle...