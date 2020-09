Hartley, coeurs à vif - S01 E19 - Mensonges et trahisons

Peter répare une voiture et il a besoin de pièces détachées. Costa lui en procure mais il se trouve que les pièces ont été volées. Rivers est arrêté. Costa tente de le disculper mais doit faire face au trafiquant qui ne veut pas être mis en cause. Peter doit assumer sa mère qui est alcoolique. Steve sent qu'il se passe quelque chose du côté de Danielle vis-à-vis de Nick et décide d’en parler à ce dernier.