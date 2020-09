Hartley, coeurs à vif - S01 E20 - Révélations

En l’absence de Deloraine, Southgate tente d’instaurer une discipline plus stricte, ce qui ne plait ni aux élèves, ni aux professeurs. Un sortie scolaire est organisé dans un sous marin. Nick et Danielle, ne résistant pas, finissent par s'embrasser mais sont surpris par Jodie. Une bagarre éclate alors entre Nick et Steve qui est blessé et finit à l'hôpital. Nick essaye de se faire pardonner mais Steve et Jodie ne veulent rien entendre. Danielle et Nick constatent que tout le monde leur tourne le dos.