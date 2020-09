Hartley, coeurs à vif - S01 E21 - Bandit

Katarina, Steve, Rivers et Bolton veulent former une équipe officielle de roller mais Southgate refuse. Une course est tout de même organisée , et un roller masqué se démarque par ses capacités. Southgate part alors à la chasse au roller "masqué" et finit par découvrir Bolton. Celui ci n'arrive pas à patiner sans masque tant il a peu confiance en lui. Chez les Poulos, l'ambiance n'est pas au top, le courant ne passe pas entre Nick et Katarina Jack est sélectionné dans une école réputée. Il décide alors de quitter Hartley.