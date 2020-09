Hartley, coeurs à vif - S01 E22 - Qui est avec qui ?

Rose annonce en plein cours, une nouvelle pour le moins inattendue : elle est enceinte de Jack et désire garder l'enfant contre l’avis de Jack et de son père.Le producteur de Jodie ne supporte Costa et fait tout pour se débarrasser de lui avant que Jodie et Costa ne découvrent la vraie raison de cette tentative de mise à l’écart... Stella et Georges s'avouent leurs sentiments réciproques l'un envers l'autre. Nick est très heureux mais pas Katarina ! Une nouvelle bagarre éclate entre Nick et Steve à cause de la relation que Nick entretien avec Danielle.