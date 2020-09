Hartley, coeurs à vif - S01 E24 - Épreuve de force

Nick et Rose sont élus délégués de classe. Southgate voudrait que Nick démissionne et lui en fait voir de toutes les couleurs. Il l'oblige à confisquer le portable de Costa. Costa entame une relation avec Greta de "StarQuest", elle a 20 ans de plus que lui mais il ne s'en soucie pas. Greta appelle Costa mais c'est Southgate qui répond et se fait passer pour lui. Southgate comprend alors que Costa a une liaison avec une femme plus âgée. Costa, lors d'un rendez vous apprend que Greta a une fille. Yola et Christina soumettent l'idée d’installer un distributeur de préservatifs dans les toilettes. Southgate s’y oppose et un vote est prévu. Le distributeur sera mis chez Ruby, au café des étudiants.