Hartley, coeurs à vif - S01 E26 - Nouveaux départs

Steve a des problèmes avec ses parents. Il quitte alors la maison et va dormir au lycée. Peter doit également faire face aux problèmes d’alcoolisme des sa mère et envisage lui aussi de partir de chez lui. Rivers et Steve cherchent un endroit où vivre et décident de chercher ensemble, avec l'aide de Jodie. Mack, le petit ami de Christina les aide et leur trouve un entrepôt. Tout le monde les aide à l’aménager. Christina prend par ailleurs une décision importante : elle va quitter Hartley pour aller vivre avec Mack en Indonésie.