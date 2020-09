Hartley, coeurs à vif - S01 E27 - Rivalité

George démissionne et semble très heureux de ce choix. Nick se sépare de Danielle car il veut reconquérir Jodie mais celle-ci le rejette. Les parents de Steve se séparent et celui ci apprend alors qu'il a été adopté. Steve est bouleversé et se croit abandonné par eux.