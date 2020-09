Hartley, coeurs à vif - S01 E29 - Perte de repères

George décide de retourner en Grèce pour démarrer une nouvelle carrière mais Nick et Effie ne veulent pas absolument quitter l'Australie. Effie fait une fugue et après avoir fait de mauvaises rencontres, elle fait la connaissance d'une jeune fille prénommé Lucky. De retour à la maison, George décide de ne pas les emmener et les laisse chez les parents de Costa, les Bordino. La remplaçante de Christina à Hartley se nomme Sam Robinson. Elle se heurte d’abord à Rivers qui tombe peu à peu sous son charme. Southgate, quant à lui, n’est pas insensible à la jeune femme, ce amuse beaucoup Yola.