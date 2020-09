Hartley, coeurs à vif - S01 E31 - Rocco

Rocco, le frère de Costa revient des Etats-Unis. Il veut ouvrir une salle de billard qu'il appellera le "Shark Pool". Roberto, son père, décide de l'aider dans son entreprise. Sam essaye de dissuader Rivers, toujours exclu du lycée de tout plaquer et prendre la route. Elle lui raconte sa propre histoire. Nick s'intéresse de plus en plus à la boxe, Southgate constate qu’il est doué et devient son entraîneur. Steve devient cuisinier, le temps de préparer un repas à Lucy qui vient dîner à l'entrepôt.