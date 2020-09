Hartley, coeurs à vif - S01 E32 - La tempête approche

Le père de Rivers arrive à convaincre son fils de retourner au lycée et de s'excuser auprès de Sam et Deloraine. Rocco et Léo préparent un combat de boxe professionnel pour Nick. Jodie ne voit pas d’un bon œil le futur combat mais ne s'y oppose pas.Steve retrouve la trace de sa mère mais celle-ci refuse de le voir. Yola se rapproche de plus en plus du policier qui s'est occupé de Steve et de Rivers