Hartley, coeurs à vif - S01 E33 - Le Shark Pool

Hartley a été désigné pour organiser le prix « inter-lycée » : les délégués de classe de chaque lycée devront remettre les prix. Deloraine se demande si Rose, déléguée de classe et enceinte, ne risque pas de ternir l’image d’Hartley. Bolton et Costa font de la pub pour le Shark Pool, le bar de Rocco ouvert grâce à l'argent de son père et qui normalement, était destiné à Costa.. Ils finissent alors par décider de s'associer pour ouvrir le Shark Pool