Hartley, coeurs à vif - S01 E34 - Relations amoureuses

Yola part avec Joe en week-end. Steve remarque qu'on le suit, il s'avère que c'est sa mère naturelle. Ils font alors connaissance. Rocco a un job à pourvoir. Il l'avait promis à Costa et le donne finalement à Jodie mais elle refuse et Costa finit tout de même par l'avoir. Peter répare la moto de Sam sans la prévenir. Pour le remercier elle lui propose de faire un tour et à leur retour, ils s'embrassent.