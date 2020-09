Hartley, coeurs à vif - S01 E35 - Sex, drogue et Rock'n Roll

Yola se doute de ce qui se passe entre Sam et Peter. Elle lui conseille alors de rompre, ce qu'elle fait mais Yola les retrouve au lit. Steve et Jodie organisent une fête et Lucy s'y rend avec Alex, un de ses ex. La fête est interrompue par la police qui finit par trouver de la drogue dans la poche de Costa. Ce dernier et ses amis vont alors mener l'enquête afin de savoir qui a mis la drogue dans sa poche. Ils découvrent que c'est une dénommée Tania, amie d'Alex. Celui ci est contraint par Lucie, Steve, Nick et Costa d'aller se dénoncer à la police. Southgate a abandonné son rôle d'entraineur de Nick, ce qui a une répercussion sur son combat. Il finit alors par arriver et lui donner des conseils, ce qui permet à Nick de l'emporter.