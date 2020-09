Hartley, coeurs à vif - S01 E36 - Séparation

La relation entre Rivers et Sam est découverte, y compris par la mère de Rivers. Deloraine décide alors de renvoyer Sam qui démissionne et quitte la ville le lendemain. Tony Munro, un adversaire de Nick, vient le menacer au lycée, à cause de la commotion cérébrale dont il a été victime à la fin du combat. Jodie prend alors peur pour Nick et craint pour son avenir, Elle se rapproche beaucoup de Rocco et finit par rompre avec Nick,