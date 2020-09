Hartley, coeurs à vif - S01 E37 - Naissance

Rivers en veut à Deloraine après le départ de Sam. Jodie accepte de partir avec Rocco pour les Etats-Unis afin d’intégrer un groupe comme chanteuse. Nick s’engage dans un combat de boxe professionnel, contre l'avis de Roberto et Southgate. Il essaye alors de rompre son contrat avec Léo pour annuler le match mais ce dernier l’en dissuade et lui dit qu'il ne craint rien. Jack fait son grand retour et demande à Rose de participer à l'accouchement .Tout va plus vite que prévu, l'ambulance n'arrive pas à temps et Rose accouche dans la salle de labo du lycée en présence de Rivers et Deloraine qui deviennent les parrains du bébé Tess.