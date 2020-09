Hartley, coeurs à vif - S01 E38 - Chaos

Jack n’est pas le bienvenu dans la famille de Rose qui se sauve de l'hôpital pour le rejoindre. Costa essaye de rendre Jodie jalouse afin qu'elle revienne vers Nick. Le combat professionnel a lieu ce soir. Nick souhaite à Jodie tout le bonheur possible pour sa nouvelle vie. Elle rejoint Rocco à l'aéroport où le match est diffusé en direct. Prise d’un mauvais pressentiment, elle quitte précipitamment l'aéroport et court sur le lieu du combat pour le faire cesser. Quand elle arrive sur place, Nick est à terre et ne bouge plus ...