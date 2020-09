Hartley, coeurs à vif - S02 E01 - L'hommage à Nick

Une nouvelle année commence, avec le souvenir de Nick , décédé pendant son combat. Jodie est perdue. Elle hésite entre fuir la ville et reprendre les cours. Southgate est considéré par beaucoup comme le responsable de la mort de Nick car il était son entraîneur. Le neveu de Deloraine, Matt Logan intègre Hartley ainsi qu’un nouveau prof de médias , Vic Morris qui propose un reportage sur l’'amitié et la disparition de Nick" Matt fera les interviews. Jodie finit par fuir le lycée et se refugier où Nick et Effie allait toujours aprés l'école. Matt décide alors d'aller la chercher pour la consoler. Elle se confie alors à lui et lui raconte leur histoire. Elle lui apprend que ce n'est pas le combat qui l'a tué mais une tumeur au cerveau. Southgate veut s'expliquer devant les élèves et dévoile l’état de santé de Nick qui devait en être conscient. Il explique la raison pour laquelle il a pris risques.