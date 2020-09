Hartley, coeurs à vif - S02 E04 - Caméra au poing

Lucy et Steve aimerait consolider leur relation. Steve apprend qu'avant lui, Danielle a eu une autre relation avec un garçon. Ils décident de passer des tests qui s’avèrent négatifs, ce qui les rassure beaucoup. Rivers emmène Tess avec lui dans un magasin afin d'impressionner la vendeuse mais n'obtient pas les résultats escomptés. Vic donne une nouvelle mission aux élèves : Danielle devra interviewer, Costa, filmer et Matt s'occupera du son. Ils décident d’aller interviewer des policiers mais la police porte plainte contre le lycée, ce qui rend Deloraine furieux. Joe vient alors au lycée pour régler le problème et répondre à l'interview des élèves. Soudain, Joe et son collègue interrompent l'interview et poursuivent des criminels qu'ils finissent par arrêter, le tout filmé par les élèves. ! Matt et Jodie semblent se rapprocher …