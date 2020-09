Hartley, coeurs à vif - S02 E05 - Ciao Vic

La finale de Basket approche. Vic intègre Matt dans l'équipe contre l’avis des autres joueurs. Celui ci quitte alors la classe et s'engage alors avec l'équipe adverse .Vic parvient à l'arrêter et lui redonne une place dans l'équipe. Danielle poursuit ses interviews et pose à Vic des questions sur sa vie privée. Steve et Lucy ont besoin de plus d'intimité, Jodie accepte de leur laisser un peu l'entrepôt mais il faudra convaincre Rivers. La finale a lieu dans un climat tendu .Costa est expulsé et Hartley gagne cependant la finale, en partie grâce à Matt.