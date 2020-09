Hartley, coeurs à vif - S02 E06 - Vieux garçon

Matt, qui vit avec son oncle, le principal Deloraine, supporte de moins en moins son attention soutenue, il se sent « étouffer ». Matt écoute alors les conseils de Jodie et décide de chercher une petite amie à son oncle. Danielle est embauchée par un producteur afin de présenter une émission destinée aux jeunes, elle abandonne finalement, sur les conseils de Southgate. Yola est jalouse de l’ex petit-amie de Joe. Costa et Rose sortent ensemble.